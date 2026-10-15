Afyonkarahisar'da 10 yıllık firari FETÖ şüphelisi M.K. yakalandı

Afyonkarahisar'da M.K. yakalandı

Afyonkarahisar'da, M.K. isimli şahıs, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve yaklaşık 10 yıldır firari olduğu tespit edilerek yakalandı.

operasyon ve birimler:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler M.K.'nin kent merkezinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi ve şahsı gözaltına aldı.

şahıs hakkında ve yasal süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, adli süreç gereği ceza infaz kurumuna teslim edildi. Kolluk, M.K.'nin geçmiş dönemde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kolejlerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünü tespit etmişti.

FETÖ’den 10 yıldır aranan şahsı polis yakaladı