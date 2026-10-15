Meme sağlığında sessiz risk: belirtiler her zaman görülmeyebilir

15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında konuşan Liv Hospital Ulus Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meltem Topalgökçeli Selam, meme kanserinin her zaman belirti vermeyebileceğine dikkat çekti. Uzman, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini artırdığını ve başarı şansını yükselttiğini vurguladı.

Belirti olmasa da ertelemeyin:

Dr. Öğr. Üyesi Selam, "Meme kanserinde erken tanı, hastalığın tedavi edilebilirliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle kadınların yaşlarına ve kişisel risklerine uygun tarama programlarını takip etmeleri gerekiyor. Memede ele gelen kitle, meme başında veya ciltte meydana gelen değişiklikler ya da meme başından akıntı gibi olağandışı bir bulgu fark edildiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurulmalı" dedi. Bu uyarı, şikayet ortaya çıkmasını beklemeden düzenli kontrollerin önemini yeniden hatırlatıyor.

Tarama programı kişisel risklere göre şekilleniyor:

Meme sağlığı izlemlerinde yaş kadar aile öyküsü ve genetik risk de belirleyici oluyor. Selam, özellikle ailesinde meme veya yumurtalık kanseri öyküsü bulunanların kendi risk profillerine göre hekimleriyle uygun takip planını belirlemeleri gerektiğini belirtti. Aile geçmişinde yalnızca meme kanserinin değil, yumurtalık kanserinin de dikkate alınmasının kişisel risk değerlendirmesinde önemli bir bileşen olduğuna dikkat çekti.

Tedavi her hasta için ayrı planlanıyor:

Uzman, meme kanserinin tek tip bir hastalık olmadığını ve tedavi kararlarının tümörün biyolojik özellikleri, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlığı dikkate alınarak verildiğini söyledi. Selam, "Günümüzde meme kanseri tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavileri, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi gibi farklı yöntemlerden yararlanabiliyoruz. Tedavi yaklaşımı; tümörün özellikleri, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak kişiye özel belirleniyor. Bu nedenle tanıdan tedaviye kadar farklı uzmanlık alanlarının birlikte değerlendirme yaptığı multidisipliner yaklaşım büyük önem taşıyor" diye konuştu.

15 Ekim'in kontrolleri gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu hatırlatan Selam, meme sağlığına yönelik farkındalığın yıl boyunca sürmesi gerektiğini; erken tanının tedavi sürecini ve hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı.

LİV HOSPİTAL ULUS TIBBİ ONKOLOJİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM TOPALGÖKÇELİ SELAM