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İznik'te derenin taşması mahalleyi ve hal tesisini vurdu

Çakırca Deresi'nin taşmasıyla İznik'te Çakırca Mahallesi'nde onlarca ev, binlerce dönüm tarla ve sebze-meyve hali sel sularına kapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:30

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İznik'te derenin taşması mahalleyi ve hal tesisini vurdu

selin etkileri ve zarar gören alanlar:

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası Çakırca Deresi taştı. Taşkın, zeytin ve kivi üretimiyle bilinen Çakırca Mahallesi ile çevresindeki tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Olay sonucunda binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı; onlarca konut ile mahalle pazarı ve çevresindeki altyapı etkilendi.

Mahallede bulunan sebze meyve hali de sel sularının doğrudan etkisiyle zarar gördü; hem tesis hem de burada ürün satan üreticiler olumsuz etkilendi.

müdahale çalışmaları ve kurtarma:

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerinde arama-kurtarma ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. İtfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan vatandaşların yanı sıra ölüm tehlikesi geçiren hayvanları da kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Buski Genel Müdürlüğü İznik Şube Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi için sahada çalıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgeye yönlendirilen ekipman ve personelin 2 kepçe, 1 araç, 1 vidanjör ve 10 personel olduğu belirtildi ve uygun noktalardan kanallar açılarak suyun tahliye edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yetkililer, su seviyesinin düşmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını ve etkilenen hane ile üreticilere yönelik destek mekanizmalarının değerlendirileceğini duyurdu. Bölge halkı ise, kısa vadede altyapı ve üretim kayıplarının telafisi için yapılacak çalışmaları bekliyor.

BURSA&#039;NIN İZNİK İLÇESİNDE DERENİN TAŞMASI SONUCU BİNLERCE DÖNÜM EKİLİ ALAN SULAR ALTINDA KALDI...

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE DERENİN TAŞMASI SONUCU BİNLERCE DÖNÜM EKİLİ ALAN SULAR ALTINDA KALDI, BİR MAHALLEYİ VE SEBZE MEYVE HALİNİ SU BASTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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