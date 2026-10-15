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Hisarcık’ta müftülük personeli kitap okuma alışkanlığını güçlendirdi

Hisarcık Müftülüğü, 'Kitap Okuyorum' projesi kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle personelin bilgi, kültür ve mesleki birikimini artırmayı hedefledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık’ta müftülük personeli kitap okuma alışkanlığını güçlendirdi

Hisarcık müftülüğünde kitap okuma etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, "Kitap Okuyorum" projesi çerçevesinde Diyanet Gençlik Merkezi'nde müftülük personelinin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, kurum içinde okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan uygulamalı bir adım olarak planlandı.

etkinliğin amacı:

Hisarcık Müftülüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve katılımcıların bilgi ile kültür birikiminin artırılması hedeflendi. Etkinlikte, düzenli okumanın bireysel gelişime katkısına ve aynı zamanda mesleki yetkinlikleri desteklemedeki rolüne vurgu yapıldı.

katılım ve değerlendirme:

Programda müftülük personeli bir araya gelerek belirlenen metinleri paylaştı ve okumanın günlük rutine nasıl entegre edileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Katkıların, hem kişisel vizyonu genişlettiği hem de mesleki iletişim ve hizmet kalitesine olumlu yansıdığı ifade edildi.

Hisarcık Müftülüğü, etkinliğe katılan personele teşekkür ederek projenin sürekliliğinin sağlanması ve okuma kültürünün yerleşmesi için benzer aktivitelerin devam edeceğini bildirdi.

HİSARCIK MÜFTÜLÜĞÜNDEN &quot;KİTAP OKUYORUM&quot; ETKİNLİĞİ

HİSARCIK MÜFTÜLÜĞÜNDEN "KİTAP OKUYORUM" ETKİNLİĞİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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