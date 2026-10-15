Şile'de suyun önüne çalışan ekipler: gece boyunca dere ağızları ve yollar temizlendi

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, Şile'de de hissedilir boyutta etkiler yarattı. Şile Belediyesi, yağışın ilk anlarından itibaren tüm birimleriyle teyakkuz halinde çalışarak ilçenin merkezinden kırsal mahallerine kadar geniş bir alanda müdahalelerde bulundu.

dere ağızları açıldı ve taşkın riskine karşı önlemler:

Yoğun yağış nedeniyle olası taşkınlara karşı öncelik olarak dere yatakları ve su geçiş noktaları hedeflendi. İş makineleriyle biriken çamur ve molozlar temizlenip, suyun akışını engelleyebilecek tıkanıklıklar giderildi. Ayrıca yağmur sularının tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla mazgal ve giderler açıldı; risk görülen bazı yollar ise vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için tedbiren trafiğe kapatıldı.

yol temizliği, ağaç kaldırma ve saha müdahaleleri:

Sağanak yağışın taşıdığı çamur, toprak ve çeşitli atıklar yolları tehdit edince belediye ekipleri, saha personeli ve iş makineleriyle temizlik çalışmaları yürüttü. Yağış ve rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçlara kısa sürede müdahale edilerek ulaşım güvenliği sağlandı. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda öncelikli noktalara yönlendirilerek eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirdi.

Gece boyunca ilçenin farklı mahallelerinden gelen taleplere anında müdahale eden ekipler, hem önleyici uygulamalar hem de acil müdahalelerle olası hasarı azaltmaya odaklandı. Şile Belediyesi bu süreçte iş makineleri, saha ekipleri ve koordinasyon birimleriyle birlikte hareket ederek ilçede gündelik yaşamın sürdürülmesine öncelik verdi.

Yağışın devam etmesi nedeniyle belediye ekiplerinin teyakkuz hali sürüyor; vatandaşların güvenliği ve olası su baskınlarının önlenmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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