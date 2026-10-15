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Hisarcık'ta koruma ağı güçlendiriliyor: çocuk ve kadına yönelik şiddet gündeme geldi

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'ın başkanlığında yapılan toplantıda çocukların güvenliği, risk altındaki çocuklar ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarcık'ta koruma ağı güçlendiriliyor: çocuk ve kadına yönelik şiddet gündeme geldi

Toplantı değerlendirmesi:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen toplantıya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlık etti. Toplantıda, ilçede çocuk koruma ile kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların genel durumu ve eksiklikler masaya yatırıldı.

gündemde öncelikler:

Katılımcılar, çocukların güvenliğinin sağlanması ve risk altındaki çocukların korunması konularının öncelikli olduğunu vurguladı. Eğitim, erken müdahale ve ihbar mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasının gereği üzerinde duruldu.

kurumlar arası iş birliği ve alınacak tedbirler:

Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. İlgili kurumların ortak çalışma yürütmesinin önemi ve alınması gereken idari ve uygulamaya dönük tedbirler konuşuldu.

Görüşmelerde, koruma ve önleme faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması, risk tespiti ile ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahale mekanizmalarının işletilmesi gerektiği belirtildi. Yerel düzeyde yürütülen çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesinin, hedeflenen sonuçlara ulaşmada belirleyici olacağı kaydedildi.

HİSARCIK’TA ÇOCUK KORUMA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

HİSARCIK’TA ÇOCUK KORUMA VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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