Nehir geçişinde aile trajedisi: Meriç'te bir çocuk yaşamını yitirdi, iki çocuk aranıyor

Olayın ayrıntıları:

Edirne'nin Bosnaköy yakınlarındaki NATO köprüsü mevkiinde, Meriç Nehri'ni yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken bir aile mahsur kaldı. Olayda beş kişilik aileden anne ve baba ekipler tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı.

Sudan çıkarılan çocuklardan biri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi; doktorların tüm çabalarına karşın çocuk kurtarılamadı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehir üzerinde arama yaparken, jandarma ekipleri kıyı ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirmesi sonrası, nehirde kaybolduğu belirlenen iki çocuğun bulunması için arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı.

Bölgede süren çalışmalar ve beklentiler:

Arama kurtarma ekipleri, nehir akıntısı ve bölge koşullarını göz önünde bulundurarak hem su üstü hem kıyı aramalarını eş zamanlı yürütüyor. Yetkililer, kayıp çocukların bulunması için çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildiriyor; süreçte sağlık ve güvenlik birimleri hazır bekletiliyor.

NEHİRDE KAYBOLDUĞU BELİRLENEN DİĞER 2 ÇOCUĞUN BULUNMASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI. AFAD EKİPLERİ ZODYAK BOTLARLA NEHİRDE ARAMA YAPARKEN, JANDARMA EKİPLERİ DE KIYI VE ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.