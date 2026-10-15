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Mudanya'da fırtına sahil taşlarını söktü, deniz kahverengiye döndü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gece etkili olan fırtına ve sağanak, Zeytinbağı sahilinde kaldırım taşlarını söktü; deniz karadan gelen çamurla kahverengileşti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mudanya'da fırtına sahil taşlarını söktü, deniz kahverengiye döndü

Mudanya'da fırtına sahil taşlarını söktü, deniz kahverengiye döndü

Bursa genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Mudanya ilçesinin sahil kesiminde gözle görülür değişikliklere yol açtı. Zeytinbağı mahallesi sahilinde fırtınanın etkisiyle taşınma ve akıntı nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştu.

Etkiler ve kıyı hasarı:

Görgü tanıklarının ve sahil görüntülerinin aktardığına göre, özellikle Zeytinbağı sahilinde yürüyüş bandı ve kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Gece boyunca süren kuvvetli rüzgâr ve sağanak, kıyı boyunca maddi hasara sebep oldu ve sahil görünümünü değiştirdi.

Denizin rengi ve görüntüler:

Yağışla karadan denize sürüklenen çamurlu suların kıyıda birikmesi sonucu, denizin rengi yer yer kahverengiye döndü. Oluşan manzara ve sahildeki hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı; kıyı şeridindeki renk değişimi bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Yetkililer veya çalışma başlatılıp başlatılmadığına dair açıklama haberde yer almıyor; bölgedeki durum görüntülerle kayıt altına alınmaya devam ediyor.

BURSA GENELİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE MUDANYA...

BURSA GENELİNDE GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE MUDANYA İLÇESİNDE ADETA DENİZLE KARAYA BİRLEŞTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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