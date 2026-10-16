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Afyonkarahisar'da ani sel riski: sarı kodla tedbir çağrısı

Meteoroloji, Afyonkarahisar çevresinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların beklendiğini, ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Afyonkarahisar'da ani sel riski: sarı kodla tedbir çağrısı

hava durumu beklentisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve çevresi için sarı kodlu uyarı yayımladı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre kent genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bazı alanlarda yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

muhtemel olumsuzluklar ve uyarılar:

Yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hem yetkililerin hem de vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Beklenen yağışların yerel yoğunluk gösterebileceği, bu nedenle dikkat ve hazırlığın elden bırakılmaması gerektiği bildirildi.

Yetkililer, güncel uyarıları takip etmeye ve güvenliği önceliklendirmeye çağırdı. Vatandaşların olası sel ve su birikintilerinden uzak durması, ani gelişen durumlarda resmi duyurulara itibar etmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFYONKARAHİSAR VE ÇEVRESİNDE BEKLENEN YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AFYONKARAHİSAR VE ÇEVRESİNDE BEKLENEN YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA KARŞI VATANDAŞLARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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