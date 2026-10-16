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Ordu'da hırçın deniz sahilde dikkat çeken görüntüler oluşturdu

Ordu kıyılarında rüzgârla yükselen dalgalar sahile ve kayalıklara vurdu; yer yer 2-3 metreye ulaşan dalgalar sahilde görsel şölen oluşturdu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da hırçın deniz sahilde dikkat çeken görüntüler oluşturdu

Ordu kıyılarında dalgaların yükselmesi:

Ordu kıyılarında etkili olan rüzgâr, denizde dalga boylarının zaman zaman arttığı anlara neden oldu. Sahil boyunca gözlenen hareketlilikte dalgaların kayalıklara ve kıyıya çarpması dikkat çekti.

denizdeki hareketlilik ve boylar:

Gözlemlere göre dalgalar yer yer 2-3 metreye ulaşırken, kıyıya vuran dalgalar iskele ve kayalık bölgelerde güçlü görüntüler oluşturdu. Denizdeki bu hareketlilik bir süre boyunca devam etti.

vatandaşların gözlemleri ve sahil manzarası:

Bazı vatandaşlar sahile gelerek denizi ve yükselen dalgaları izledi; kayalıklara vuran suyun oluşturduğu köpük ve sıçramalar sahilde fotoğraf ve görüntü alınmasına yol açtı. Görüntüler sahil boyunca dikkat çekti.

Yetkililer tarafından yapılan herhangi bir açıklama haberde yer almazken, sahilde oluşan bu görsel hareketlilik sakinlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

ORDU’DA RÜZGARIN ETKİSİYLE YÜKSELEN DALGALARIN BOYU ZAMAN ZAMAN 2-3 METREYE ULAŞIRKEN, KIYIYA...

ORDU’DA RÜZGARIN ETKİSİYLE YÜKSELEN DALGALARIN BOYU ZAMAN ZAMAN 2-3 METREYE ULAŞIRKEN, KIYIYA VURAN DALGALAR DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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