Ordu'da fındık üreticileri yağmurla mücadelede nöbete devam ediyor

yağış üreticilerin kurutma sürecini zorluyor:

Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklar, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle üreticiler tarafından sahil kesimlerine getirildi. İlde etkili olan yağışlı hava, ürünlerin kurutulmasını zorlaştırdı.

Üreticilerin sahile taşıdığı fındıkların bir kısmı üzeri açık alanlarda kurutulmaya bırakıldı; ancak yağmurun defalarca ıslatması nedeniyle kurumada gecikme yaşandı.

bekleyen riskler ve gözlemler:

Günlerdir kurumayı bekleyen fındıkların bazıları çürüme noktasına geldi. Üreticiler, ürünlerini sürekli kontrol ederek zararı azaltmaya çalışıyor.

üreticilerin önlemleri:

Yağmurun zarar vermemesi için bazı üreticilerin geceleri fındıklarının başında çadır kurarak nöbet tuttuğu görüldü; ancak belirsiz hava koşuları kaygıyı artırıyor.

ISLANAN FINDIKLAR