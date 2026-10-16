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Ordu'da fındık üreticileri yağmurla mücadelede nöbete devam ediyor

Yağışlar, yüksek kesimlerde hasadı tamamlayan Ordu fındık üreticilerini sahile taşıdı; açıkta kurutulan ürünler defalarca ıslandı, gece nöbetleri başladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da fındık üreticileri yağmurla mücadelede nöbete devam ediyor

yağış üreticilerin kurutma sürecini zorluyor:

Ordu'da yüksek kesimlerde hasadı tamamlanan fındıklar, aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle üreticiler tarafından sahil kesimlerine getirildi. İlde etkili olan yağışlı hava, ürünlerin kurutulmasını zorlaştırdı.

Üreticilerin sahile taşıdığı fındıkların bir kısmı üzeri açık alanlarda kurutulmaya bırakıldı; ancak yağmurun defalarca ıslatması nedeniyle kurumada gecikme yaşandı.

bekleyen riskler ve gözlemler:

Günlerdir kurumayı bekleyen fındıkların bazıları çürüme noktasına geldi. Üreticiler, ürünlerini sürekli kontrol ederek zararı azaltmaya çalışıyor.

üreticilerin önlemleri:

Yağmurun zarar vermemesi için bazı üreticilerin geceleri fındıklarının başında çadır kurarak nöbet tuttuğu görüldü; ancak belirsiz hava koşuları kaygıyı artırıyor.

ISLANAN FINDIKLAR

ISLANAN FINDIKLAR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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