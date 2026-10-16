Babis'ten Trump'a sert çıkış: Putin ile anlaşma 'bize ihanet' etti

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde gazetecilere yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Babis, Trump'ın Rusya ile yapılan dizel anlaşmasını eleştirerek, "Trump, Putin ile bir ticari anlaşma yaparak fiilen bize ihanet etti" ifadelerini kullandı ve bu duruma karşı adım atılması gerektiğini vurguladı.

Zirve gündemi ve Babis'in öncelikleri:

Babis, zirvenin ilk gününde bütçe görüşmelerinin yapıldığını, yüksek enerji fiyatları ile Çin ile ticari dengesizliğin de ele alındığını belirtti. Çin'in para birimini devalüe ederek pazarda avantaj sağladığını söyleyen Babis, bunun euro bölgesine geçişi desteklememesindeki nedenlerden biri olduğunu ifade etti. Babis şöyle konuştu: "Çek korunası, bize Avrupa'da ve dünyada bir şey olduğunda müdahale imkanı sağlıyor".

Ukrayna yardımı ve bütçe tartışması:

Ukrayna meselesinin zirvenin ana konularından biri olduğunu belirten Babis, barış isteğini dile getirirken bunun Rusya'nın taleplerinin kabulü anlamına gelmeyeceğini söyledi. Avrupa bütçesinde Ukrayna için öngörülen 100 milyar Euro hakkında da itirazını dile getiren Babis, "Bu para kredi olarak verilmeli" görüşünü savundu ve Çekya'nın her koşulda buna garanti vermeyeceğini belirtti. Babis, ayrıca Zelenskiy'nin mali ve savunma ihtiyaçlarını öne süreceğini ve bunun bilindiğini dile getirdi.

Babis'in açıklamaları, zirvedeki bütçe ve güvenlik tartışmaları ile Çekya'nın ekonomik tercihlerine dair net bir duruş sergilediğini ortaya koydu. Liderin hem transatlantik ilişkilerdeki gerilimlere hem de AB içindeki mali sorumluluklara dair endişeleri toplantı gündeminde belirgin bir yer tuttu.

ÇEKYA BAŞBAKANI ANDREJ BABİS, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'I RUSYA İLE YAPILAN DİZEL ANLAŞMASI NEDENİYLE SERT BİR DİLLE ELEŞTİREREK, "TRUMP, PUTİN İLE BİR TİCARİ ANLAŞMA YAPARAK FİİLEN BİZE İHANET ETTİ, BU KONUDA BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYOR" DEDİ.