Sağanaktan sonra güneşle canlanan Antalya sahilleri

Antalya sahillerinde canlanan hareketlilik:

İki gün önce kent genelinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından Antalya'da hava yeniden ısındı ve güneş yüzünü gösterdi. Yağışlı havanın yerini güneşli günlere bırakmasıyla birlikte özellikle Konyaaltı sahil bandında yoğun bir hareketlilik oluştu.

Hava ve deniz sıcaklıkları:

Öğle saatlerinde ölçülen hava sıcaklığı 24 derece olurken, deniz suyu sıcaklığı 26 derece olarak kaydedildi. Bu veriler, kısa süreli yağış sonrası denize girme ve açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yarattı.

Ziyaretçilerin tercihleri ve yorumlar:

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yerli halk sahile akın etti; bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girip serinlemeyi seçti. Kürek sörfü yapanlar, bisiklet sürenler ve sahilde yürüyüş yapanlar günün keyfini çıkardı. Güzel havayı değerlendirenler arasında turizm sektöründe çalışanlar da vardı.

Etkinliklerden memnun olduğunu söyleyen Hasibe Esenboğa, "Antalya’da olmaktan ve burada yaşamaktan çok mutluyum. Burası birçok şehre göre çok sıcak bir şehir. Güneşi çok güzel. Herkes montla dolaşırken biz burada denize girebiliyoruz. Turizm sektöründe çalışıyorum. Turistler geliyor, havuzda akşama kadar güneşlenebiliyorlar. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir şehir. Biz çok şanslıyız" dedi.

Şiddetli sağanakların ardından gelen güneşli günler, kentte kısa süreli bir canlanma yaratırken, ziyaretçilerin tercihlerinde açık hava ve su aktivitelerinin öne çıktığı gözlendi.

ANTALYA'DA 2 GÜN ÖNCE KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAĞIN ARDINDAN GÜNEŞ YENİDEN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ. YAĞIŞLI HAVANIN YERİNİ GÜNEŞLİ HAVAYA BIRAKMASIYLA BİRLİKTE SAHİL BANDINDA HAREKETLİLİK YAŞANDI.