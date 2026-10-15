Afyonkarahisar'da gençlerle dört mâbedin ortak mirası konuşuldu

Afyonkarahisar'da dört mâbedin anlatıldığı program

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Dört Mâbed Bir Ümmet programı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte İslam medeniyetinin merkezî kutsal mekânları gençlere kapsamlı şekilde tanıtıldı.

slayt eşliğinde yol anıları ve gözlemler:

Programda konuk konuşmacı Doç. Dr. Emin Uz, kara yolculuğu sırasında edindiği izlenimleri ve tecrübelerini bir slayt gösterisi ile aktardı. Uz, sunumunda Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ ve Şam Emevî Camii'nin tarihî, kültürel ve manevî önemine dikkat çekti.

ümmet bilinci ve ortak miras vurgusu:

Katılımcılara kutsal mekânların İslam coğrafyasındaki ortak manevi miras olarak önemi anlatıldı ve ümmet bilincinin taşıdığı değerler üzerinde duruldu. Program boyunca gençlerin ilgisi ve soruları, sunumun kapsamını zenginleştirdi ve etkinlik bu etkileşimle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "DÖRT MÂBED BİR ÜMMET" PROGRAMINDA, İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNEMLİ KUTSAL MEKÂNLARI GENÇLERE ANLATILDI.