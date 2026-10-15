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Psikolojik dayanıklılığa dikkat çekildi: Düzce'de etkinlikte farkındalık artırıldı

Düzce'de düzenlenen etkinlikte Psikolog Serhat Erdoğan, psikolojik dayanıklılığın stres ve zorluklarla başa çıkmada kritik rolünü anlattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Psikolojik dayanıklılığa dikkat çekildi: Düzce'de etkinlikte farkındalık artırıldı

Psikolojik dayanıklılık eğitimi Düzce'de gerçekleştirildi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle, Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Psikolog Serhat Erdoğan tarafından "Psikolojik Dayanıklılık" başlıklı bir eğitim verildi.

Eğitimin içeriği ve vurgu noktaları:

Eğitimde psikolojik dayanıklılık kavramı ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara günlük yaşamda karşılaşılan stres, zorluk ve olumsuz durumlarla başa çıkma stratejileri anlatılırken, dayanıklılığın bireylerin ruh sağlığı ve işlevselliği üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Erdoğan, psikolojik dayanıklılığın yalnızca kriz anlarında değil, rutin yaşantıda da sürdürülebilir bir iyilik hali için gerekli olduğuna işaret etti.

Etkinliğin amacı ve beklenen etkiler:

Programın temel hedefi, toplumda ruh sağlığı farkındılığını artırmak ve psikolojik iyi oluşun önemini vurgulamaktı. Etkinlikle, katılımcılara hem bilgi sağlanması hem de günlük hayatta uygulanabilecek pratik yaklaşımlarla destek verilmesi amaçlandı. Organizasyon, kurumlar arası iş birliğiyle ruh sağlığına yönelik yerel düzeyde farkındalık çalışmaları yürütülmesinin önemini de ortaya koydu.

Etkinlikte verilen bilgiler, Düzce'de ruh sağlığını güçlendirmeye yönelik benzer programların sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZCE’DE “PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK” KONULU EĞİTİM...

DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZCE’DE “PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK” KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ. PSİKOLOG SERHAT ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMDE, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIĞIN ÖNEMİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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