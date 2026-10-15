Osmaneli'de sağlıklı alışkanlıklar miniklere öğretiliyor

Etkinlik ve katılımcılar:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' başlığıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ilkokul ve anaokulu düzeyindeki öğrencilerle bir araya gelindi. Programı Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü yürüttü; çalışmalar Osmaneli İlkokulu ve Osmaneli Anaokulunda gerçekleştirildi. Eğitimler, çocukların yaş gruplarına uygun yöntemlerle planlandı ve uygulandı.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri:

Çocuklara yönelik eğitimlerde el hijyeni, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ile koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Aktiviteler; görsel materyaller, basit uygulamalar ve oyun tabanlı etkinliklerle desteklendi. Bu yaklaşım hem öğrencilerin dikkatini çekmeyi hem de öğrenilen bilgilerin günlük yaşama taşınmasını hedefledi.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Eğitimlerin hedefi, çocukların sağlık okuryazarlığını artırmak ve doğru sağlık davranışlarını erken yaşta benimsemelerini sağlamak. Çalışmalarla miniklerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanmaları ve ailelerine de olumlu örnek olmaları amaçlanıyor. Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, 'Sağlıklı nesiller, sağlıklı bir geleceğin temelidir. Çocuklarımızın sağlık bilinciyle büyümesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz' dedi.

Etkinlikler, hem bilgilendirici hem de eğlenceli içerikleriyle çocukların sağlık konusundaki farkındalığını artırmayı ve uzun vadede toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor.

BİLECİK’TE MİNİK ÖĞRENCİLERE SAĞLIK EĞİTİMİ