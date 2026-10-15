Gökçeada'da kaymakamla doğrudan iletişim: halk günü buluşması yoğun ilgi gördü

Gökçeada halk günü buluşması

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kaymakamlık makamında düzenlenen halk günü yoğun ilgi gördü. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar tarafından yürütülen Halk Günü Buluşmaları bu hafta da geniş katılımla gerçekleştirildi ve vatandaşlar doğrudan iletilmek üzere taleplerini kaymakamlığa taşıdı.

Taleplerin iletilmesi ve yönlendirmeler:

Vatandaşlar tek tek kabul edilerek ilettikleri sorun, talep ve önerileri Kaymakam Acar'a aktardı. Çözüm bekleyen konular için kurum amirleriyle görüşülerek gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlandı ve ilgili başlıkların takip edilmesi istendi.

Birebir iletişim ve günlük atmosfer:

Yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen Kaymakam Acar her vatandaşla ayrı ayrı ilgilendi; çocuklarla sohbet etti, büyüklerin görüşlerini dinledi ve Gökçeada'ya ilişkin önerileri değerlendirdi. Halk Günü'nün yalnızca sorunların aktarıldığı bir toplantı olmadığı, vatandaşların düşünce ve önerilerinin doğrudan yönetime ulaştığı güçlü bir iletişim zemini olduğu vurgulandı.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK MAKAMINDA DÜZENLENEN HALK GÜNÜ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.