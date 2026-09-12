duyarlı motosikletlinin tepkisi minibüsün yasak dönüşünü engelledi

Çorlu çevre yolunda trafik tartışması:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi girişindeki çevre yolunda, bir yolcu minibüsü sürücüsünün yasak yerden dönüş yapma girişimi kask kamerasına yansıdı. Olay, Ergene - Çorlu ve Süleymanpaşa bağlantı yolunun Hatip Mahallesi mevkiindeki bölünmüş yolda meydana geldi.

Kısa görüntülerde minibüsün bağlantı yolundan Süleymanpaşa istikametine yanlış bir noktadan dönüş almaya çalıştığı, arkadan gelen araçların seyrettiği görüldü. Yol düzeninin açık olduğu bölümde gerçekleşen manevra çevredeki sürücüler tarafından tehlikeli bulundu.

Motosikletlinin tepkisi:

Olay anında arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü, minibüs şoförünün uyguladığı manevraya tepkisini dile getirdi. Motosiklet sürücüsü, "Yahu Sarılar sapağından döneceksiniz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İnsanların canını tehlikeye atıyorsunuz" diyerek sürücüyü uyardı. Tepki, minibüs şoförünü geri adım atmaya itti.

Minibüsün yön değiştirmesi ve trafik güvenliği:

Motosikletlinin uyarısı üzerine minibüs sürücüsü manevrasından vazgeçip geri geri çıkarak Sarılar sapağı yönüne doğru ilerledi. Görüntüler, anlık tepkinin tehlikeli bir durumu önlediğini gösterirken, benzer davranışların trafik güvenliğini nasıl zedeleyebileceğine dair çarpıcı bir örnek sundu.

Yetkililer ve trafik uzmanları, böylesi bölünmüş yollarda kurallara uyulmasının önemine dikkat çekiyor; izlenen kısa kayıtlar sürücülerin davranışlarının toplu güvenlik üzerindeki etkisini görünür kılıyor.

TEKİRDAĞ’DA MİNİBÜSÇÜNÜN YASAK YERDEN DÖNÜŞÜ DUYARLI SÜRÜCÜYÜ ÇİLEDEN ÇIKARDI: O ANLAR KASK KAMERASINDA