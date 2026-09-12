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Tekirdağ'da trafik denetimi yoğunlaştı: Değirmenaltı giriş ve çıkışları kontrol altında

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı giriş ve çıkışlarında dün akşam geniş çaplı trafik denetimi yaparak sürücü belgeleri, plakalar ve trafik güvenliğini kontrol etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tekirdağ'da trafik denetimi yoğunlaştı: Değirmenaltı giriş ve çıkışları kontrol altında

Tekirdağ'da trafik denetimi yoğunlaştı: Değirmenaltı giriş ve çıkışları kontrol altında

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Değirmenaltı bölgesinin giriş ve çıkış noktalarında geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Oluşturulan kontrol noktalarında çok sayıda araç durdurularak sürücü ve araç kontrolleri yapıldı.

Denetimin kapsamı:

Kontroller sırasında sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, ehliyet ve ruhsatları istendi ve belgelerin geçerlilik durumları incelendi. Araç plakaları üzerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek araçların kayıt ve sorgu bilgileri kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca araçların trafik yönünden uygunluğu, taşıma koşulları ve güvenlik ekipmanlarının bulunup bulunmadığı değerlendirildi. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığına dair gözlemler de sağlandı.

Ekip uygulamaları ve amaç:

Trafik ekipleri durdurulan araçlarda gerekli kontrolleri yaparken, yol güvenliğini tehlikeye düşürebilecek eksikliklere müdahale edildi. Denetimlerin özellikle araç ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak için benzer uygulamaları sürdüreceği bildirildi. Vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve belgelerini yanlarında bulundurmaları istendi.

Değirmenaltı bölgesindeki uygulama, hem belge ve kimlik denetimleri hem de araç uygunluğu değerlendirmelerini kapsayacak şekilde planlı bir şekilde yürütüldü ve kontrollerin düzenli olarak tekrarlanacağı vurgulandı.

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE TRAFİK...

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, SÜRÜCÜLERİN TRAFİK KURALLARINA UYULMASININ DENETLENMESİ VE MUHTEMEL KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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