Şuhut'ta gün içinde beş ayrı noktada arazi yangını

olayın detayları:

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aynı gün içinde 5 ayrı noktada arazi yangını meydana geldi. Olaylar; Atlıhisar, Balçıkhisar, Karlık, Yarışlı yolu ve İcikli köyü çevresinde farklı noktalarda kaydedildi. Yangınların kısa sürede birden fazla bölgeyi etkilemesi üzerine ilçede alarma geçildi.

müdahale ve kontrol:

Yangınlara ilk müdahale Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında başka kurumlarla da koordine sağlandığı, olası can ve mal kaybının önlendiği bildirildi.

Olayların çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Bölgedeki ekiplerin aynı zamanda olası yeni yangınlara karşı tedbirlerini sürdürdüğü ve vatandaşların da dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı ifade edildi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE AYNI GÜN İÇERİSİNDE 5 FARKLI NOKTADA ARAZİ YANGINI ÇIKTI. YANGINLAR, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.