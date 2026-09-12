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Başak Mahallesi'nde hırdavat dükkanında çıkan tartışma ölümle bitti

Ankara Mamak'ta bir hırdavat dükkanında çıkan tartışma sonucu amca, yeğeni Yusuf Toy'u üç el ateş ederek öldürdüğünü söyleyip polise teslim oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başak Mahallesi'nde hırdavat dükkanında çıkan tartışma ölümle bitti

Olayın meydana geldiği yer:

Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve çatışma silahla devam etti.

Soruşturma ve gözaltı:

İddialara göre, E.T. tartışma sırasında yeğeni Yusuf Toy'a 3 el ateş etti. Olayın ardından zanlı, işlediği cinayeti polise ihbar ederek teslim oldu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yusuf Toy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri E.T.'yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gelişmeler ve soru işaretleri:

Olayın nedeni yetkililer tarafından henüz açıklanmadı. Emniyet güçleri olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor; adli süreç devam ediyor.

Ankara&#039;da yeğenini öldüren amca polise teslim oldu

Ankara'da yeğenini öldüren amca polise teslim oldu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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