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Şehrin karmaşasından kaçış: Acarlar Longozu doğayla buluşturuyor

Acarlar Longozu, yenilenen düzenlemeleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve yürüyüş altyapısıyla bu sezon yaklaşık 130 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Şehrin karmaşasından kaçış: Acarlar Longozu doğayla buluşturuyor

Acarlar Longozu'na rağbet artıyor

Dünyada ikinci, Türkiye'de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu, şehir yaşamının getirdiği stresten uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bir destinasyon haline geldi. Alan, doğal yapısının sunduğu sakin atmosfer ve biyolojik çeşitlilikle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Longoz, 24 kilometrelik genişliği içinde 200'ün üzerinde göçmen kuş türü, yaklaşık 2 bin 300 bitki çeşidi, nilüferler, göl laleleri ve endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, suyla iç içe oluşturulan manzara ve kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapma, fotoğraf çekme ve doğayı gözlemleme imkânı buluyor.

restorasyon ve ziyaretçi altyapısı:

Acarlar Longozu, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Yenileme çalışmalarıyla alana bir kilometrelik yürüyüş yolu, hediyelik eşya dükkanı ve restoran bölümü kazandırıldı. Bu düzenlemeler saha kullanımı kolaylaştırırken ziyaretçi sayısının artmasına da katkı sağladı.

Acarlar Longozu İşletme Sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş bölgedeki yoğunluğu şöyle değerlendirdi: "Acarlar Longoz’u geçen seneye nazaran 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık. Bir kilometrelik bir yürüyüş yolu var, içerisinde hediyelik eşya dükkanı, restoran bölümü bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a gençlere önem verdiği için teşekkür ediyoruz."

ziyaretçi izlenimleri:

Alanı gezenler longozu sakin ve dinlendirici buluyor. Dinlenmek için bölgeyi tercih eden Asude Kara kısa değerlendirmesinde, "Çok güzel bir yer burası, sakin. Rahatlamak için yürümeye geliyoruz arkadaşımla. Gayet güzel bir ortam" dedi. İstanbul’dan gelen İrem Ceyda Yılmaz ise, "Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul’un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi. Kaçamak olarak mükemmel bir yer. Bir tarafta göl, bir tarafta ağaçlar, kuşların cıvıltısı. Kesinlikle gelmeliler" ifadelerini kullandı.

Yenilenen yüzü ve sunduğu altyapıyla Acarlar Longozu, bu sezon toplam 130 bin kişiyi ağırlayarak hem yerel hem de yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE’DE İSE TEK PARÇA HALİNDEKİ EN BÜYÜK LONGOZ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ACARLAR...

DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE’DE İSE TEK PARÇA HALİNDEKİ EN BÜYÜK LONGOZ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ACARLAR LONGOZU, HAYATIN STRESİNDEN UZAKLAŞIP DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAK İSTEYENLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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