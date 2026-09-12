Osmangazi'de 104. yılda Bursa'nın kurtuluşunu anlama çabası

Hisar Arkeoparkı'nda anma ve tarih söyleşisi

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını Hisar Arkeoparkı Kültür Buluşmaları kapsamında düzenlenen anlamlı bir söyleşiyle andı. Etkinlik, Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve kentin işgal süreci, milli mücadele dönemi ile kurtuluşa uzanan tarihsel sürecin arşiv belgeleri ışığında değerlendirilmesine odaklandı.

söyleşinin odağı:

Programın moderatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan ve konuşmacı Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Bursa'nın işgal yıllarında yaşanan sosyal ve siyasal tahribatı, kent halkının ortaya koyduğu direniş biçimlerini ve kurtuluşa giden yolun ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Karaaslan, Bursa'nın 8 Temmuz 1920'de başlayan ve toplamda 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren işgalinin ardından 11 Eylül 1922'de özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı.

tarihsel belgeler ve hafıza vurgusu:

Doç. Dr. Karabağ Arslan, uluslararası arşivlerde yer alan belgeler ve döneme ait raporların, işgalin kentte açtığı yaraların boyutunu ortaya koyduğunu belirtti. Karabağ Arslan, işgalin ardından Anadolu'da ve Bursa'da güçlenen milli mücadele ruhunun, Büyük Taarruz ile birlikte meyvesini verdiğini, Türk ordusunun ilerleyişinin kentin yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladığını anlattı.

Konuşmasında tarih bilincinin önemine dikkat çeken Karabağ Arslan, Mehmet Akif Ersoy'un "Hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?" sözünü hatırlatarak, tarihin tekerrür etmesinin temelinde geçmişten ders alamama hâlinin yattığını belirtti. Bu tür kültür ve tarih buluşmalarının toplumun tarih bilincini güçlendirmede önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

yerel aktörlerin katkısı ve kapanış:

Etkinlikte söz alan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, Bursa'nın kurtuluşunun yalnızca kent için değil, Türk tarihi açısından da dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti ve bu anlamlı günde tarih meraklılarıyla bir araya gelme vesilesini sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, söyleşiye katkılarından dolayı Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan'a günün anısına plaket takdim etti. Katılımcılar, arşiv belgelerinden aktarılan ayrıntılar ve konuşmacıların değerlendirmeleri eşliğinde Bursa'nın kurtuluşunun tarihsel önemini bir kez daha tartışma fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Hisar Arkeoparkı Kültür Buluşmaları serisi, kentin geçmişiyle bugünü arasında köprü kurma hedefiyle benzer etkinliklerle sürdürülmeye devam edecek.

BURSA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YILI, OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANLAMLI BİR SÖYLEŞİYLE ELE ALINDI. HİSAR ARKEOPARKI KÜLTÜR BULUŞMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA, BURSA’NIN İŞGAL SÜRECİNDEN KURTULUŞUNA UZANAN MÜCADELE, TARİHSEL BELGELER IŞIĞINDA ANLATILDI.