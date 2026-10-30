Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS ile yerinde izleniyor

marketlerde fiyat takibi:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kentte faaliyet gösteren marketlerde incelemeler gerçekleştirdi. Ekipler, tarımsal ürünlerin raf ve satış fiyatlarını yerinde gözlemleyerek kayıt altına aldı.

veri kaydı ve sisteme aktarım:

Denetimler sırasında toplanan fiyat bilgileri düzenli biçimde ilgili formlara işlendi ve anlık olarak TÜFİS veri tabanına aktarıldı. Bu uygulama, piyasadaki fiyat hareketlerinin daha sağlıklı biçimde izlenmesini ve analizlerde güncel verinin kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.

amaç ve izleme süreci:

Kurumdan yapılan açıklamada, üretimden tüketime kadar piyasa verilerinin düzenli ve doğru şekilde takip edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Elde edilen verilerin değerlendirme süreçlerinde referans olarak kullanılacağı belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA HAREKETLERİNİN İZLENMESİ AMACIYLA MARKETLERDE FİYAT TAKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.