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Adıyaman'da 8 kardeşin desteğiyle cami ve Kur’an kursu hizmete girdi

Adıyaman’da yıkılan Sait Ağa Camisi, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesinin 8 kardeş adına yaptırdığı cami ve Safiye Karaoğlanoğlu 4-6 yaş Kur’an kursuyla yeniden açıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da 8 kardeşin desteğiyle cami ve Kur’an kursu hizmete girdi

Açılış töreni ve katkısına ilişkin detaylar:

Sait Ağa Camisi, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görmesinin ardından yıkılmıştı. Caminin yeniden inşası, Giresunlu Karaoğlanoğlu ailesi tarafından 8 kardeş adına üstlenildi ve tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Törende aile fertleri ile birlikte Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Yeniden inşa edilen yapı, hem ibadet alanı hem de genç yaş gruplarına yönelik eğitim alanı olarak planlandı.

Aile adına yapılan konuşma ve teşekkürler:

Aile adına konuşan Hamit Karacaoğlan, aile fertleriyle birlikte bu eseri Adıyaman’a kazandırmanın mutluluğunu vurguladı. Karacaoğlan, "Bu camiyi 8 kardeş olarak ailemiz adına Adıyaman’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hayırlı ibadetlere vesile kılsın. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözleriyle teşekkür etti.

Törenin akışı ve ibadet:

Konuşmaların ardından dualar edildi ve ardından kurdele kesimiyle Giresun Karaoğlanoğlu Kardeşler Camisi ile Safiye Karaoğlanoğlu 4-6 Yaş Kur’an Kursunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından Karaoğlanoğlu ailesine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Açılışın tamamlanmasının ardından camide cuma namazı kılındı; tören, hem bölge halkı hem de bağışçı aile için sembolik ve duygusal bir önem taşıdı. Yeniden yapılan caminin yerel topluma ibadet ve eğitim alanı olarak hizmet vermesi bekleniyor.

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALARAK YIKILAN SAİT AĞA CAMİSİ, GİRESUNLU...

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR ALARAK YIKILAN SAİT AĞA CAMİSİ, GİRESUNLU KARAOĞLANOĞLU AİLESİNİN KATKILARIYLA YENİDEN İNŞA EDİLEREK DÜZENLENEN TÖRENLE İBADETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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