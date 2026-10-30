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Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, sel sonrası hasarlı yollar ve tıkanan altyapı için mahalle mahalle inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

Yurtbaşı’nda çalışma seferberliği: başkan Nihat Doğan mahalle mahalle sahada

saha çalışmaları ve müdahale öncelikleri:

Yoğun yağışın ardından beldede oluşan sel hasarına karşı Yurtbaşı Belediyesi hızlı bir müdahale başlattı. Belediye ekipleri, sel nedeniyle yollarda biriken çamur ve molozların temizlenmesi, tıkanan menfez ve su kanallarının açılması ile bozulan yolların bakım ve onarımına öncelik veriyor. Ekiplerin temel hedefi, erişimin yeniden sağlanması ve günlük yaşamın aksamasının önlenmesi olarak belirlendi.

yerinde tespit ve koordinasyon:

Belediye Başkanı Nihat Doğan, mahalle mahalle gezerek hasar noktalarını yerinde inceledi ve koordinasyonu bizzat sağladı. Başkan Doğan, "Mahalle mahalle gezerek hasarlarımızı yerinde tespit ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözleriyle çalışma anlayışını aktardı. Açıklamada, önceliğin vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve kimsenin hizmetten mahrum bırakılmaması olduğu vurgulandı.

Belediye ekipleri aralıksız devam eden temizlik ve onarım çalışmalarını, özellikle alt yapı tahribatının giderilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması yönünde yoğunlaştırdı. Başkan Doğan, "Yurtbaşı’mızın her mahallesinde, her sokağında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diyerek belde genelinde sürecin takip edileceğini belirtti.

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HASAR GÖREN MAHALLELERDE İNCELEMELERİNİ SÜRDÜREN YURTBAŞI BELEDİYE...

SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HASAR GÖREN MAHALLELERDE İNCELEMELERİNİ SÜRDÜREN YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, BELDENİN HER MAHALLESİ İÇİN SAHADA OLDUKLARINI İFADE ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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