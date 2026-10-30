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Servergazi'ye romatoloji ve endokrinoloji uzmanları atandı, hizmet alanı genişliyor

Servergazi Devlet Hastanesi'ne atanan Romatoloji Murat Yeniçeri ve Endokrinoloji Lokman Hekim Çevik hasta kabulüne başladı; branşlarda tanı, tedavi ve takip sağlanacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Servergazi'ye romatoloji ve endokrinoloji uzmanları atandı, hizmet alanı genişliyor

Servergazi Devlet Hastanesi'nde yan dal hizmeti genişliyor

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne atanan Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri ile Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik hasta kabulüne başladı. Bu atamalarla hastanenin tanı, tedavi ve takip imkânları genişleyerek ilgili branşlarda doğrudan hizmet sunulacak.

Romatoloji polikliniğinin kapsamı:

Romatoloji Uz. Dr. Murat Yeniçeri, polikliniğin eklem, kas, kemik ve bağ dokusunu etkileyen romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibini üstleneceğini belirtti. "Romatoloji polikliniğinde başta romatoid artrit (iltihaplı romatizma), ankilozan spondilit, sedef romatizması, sistemik lupus eritematozus, Behçet hastalığı, nedeni açıklanamayan eklem şişliği, iltihaplı eklem ağrısı ve uzun süren sabah tutukluğu, tekrarlayan ağız yaralarıyla birlikte eklem veya diğer sistemik keşifleri olan hastalıklar olmak üzere kas iskelet sistemini ve bağ dokusunu etkileyen pek çok hastalık değerlendirilecek." dedi.

Yeniçeri, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve özellikle sabah tutukluğunun romatizmal hastalıklar açısından dikkat gerektirdiğini vurguladı. Bazı romatizmal durumların cilt, böbrek veya akciğer gibi diğer organları da etkileyebildiğini belirterek, "belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesi, doğru tanının konulması ve hastalığa uygun tedavinin planlanması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin hastaların şikâyetlerini kontrol altına almak, hastalık ilerlemesini önlemeye yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmak olduğunu ekledi.

Endokrinoloji hizmetleri ve izlenecek belirtiler:

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıkları Uz. Dr. Lokman Hekim Çevik, endokrinolojinin vücutta salgılanan hormonlar, iç salgı bezleri ve metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilendiğini ifade etti. "Diyabet, tiroid ve paratiroid hastalıkları, obezite, hipofiz hastalıkları, adrenal ve gonad hastalıkları, osteoporoz hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir" dedi.

Çevik, açıklanamayan kilo değişiklikleri, aşırı susama, sık idrara çıkma, çarpıntı, halsizlik, terleme, adet düzensizlikleri ve tiroit bezinde büyüme gibi belirtilerin hormonal bir hastalığın işareti olabileceğini belirtti. "Bu şikâyetlerin doğru değerlendirilmesi, gerekli tetkiklerin yapılması ve kişiye özel tedavi planının oluşturulması gerekir" uyarısında bulundu ve erken tanı ile düzenli takip sayesinde birçok hormonal hastalığın kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Hastanede bu iki yan dalın hizmete başlaması, bölgedeki sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlayacak ve hastaların romatoloji ile endokrinoloji gereksinimlerine yerinde çözüm olanağı sunacak.

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ’NDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEMEYE DEVAM...

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ’NDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR. HASTANEYE ATANAN ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİK HASTALIKLARI UZ. DR. LOKMAN HEKİM ÇEVİK VE ROMATOLOJİ UZ. DR. MURAT YENİÇERİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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