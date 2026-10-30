Aksu zabıtasının savunma hazırlığı güçlendirildi: biber gazı eğitiminde uygulamalı tatbikat

eğitimin amacı ve organizasyonu:

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline, görev sırasında karşılaşılabilecek direniş ve fiilî saldırı durumlarında savunma amaçlı teçhizatın bilinçli kullanılması amacıyla biber gazı eğitimi düzenlendi. Eğitim, Aksu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşti ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ferhat Yılmaz tarafından verildi.

teorik bilgiler ve uygulamalı tatbikat:

Eğitimde ilk olarak biber gazının kullanımına ilişkin teorik bilgiler paylaşıldı; burada gazın etkileri, maruziyet halinde alınması gereken önlemler ve hukuki sınırlar ele alındı. Ardından açık alanda gerçekleştirilen uygulamalı bölümde personel, biber gazı kullanımı, hedef seçimi, mesafe ve kullanım sonrası alınacak tedbirler konusunda pratik gösterimler izledi. Eğitim kapsamında uygulamalı anlatımların yanı sıra soru-cevap bölümüyle personelin merak ettiği hususlar da ayrıntılı şekilde cevaplandı.

mevzuat çerçevesinde bilgilendirme:

Eğitim sırasında Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 'Savunma amaçlı teçhizat' başlıklı 45. maddesi doğrultusunda hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılara, teçhizatın yalnızca gerekli ve orantılı durumlarda kullanılması gerektiği, kullanım kayıtları ve yetki sınırlarına dair temel ilkeler hatırlatıldı.

zabıta müdürünün değerlendirmesi:

Kaan Aydın eğitimlerin mesleki bilgi ve donanımı artırmadaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha etkin ve profesyonel hizmet sunmak, ekip arkadaşlarımızın görevlerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarımıza önem veriyoruz. Eğitimimize katkı sunan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli Polis Memuru Ferhat Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Tüm zabıta personelimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Eğitim, zabıta ekiplerinin hem güvenlik hem de halkla ilişki açısından daha hazırlıklı olmasını hedefliyor; teori ve uygulamayı birleştiren yaklaşım, ekiplerin sahada doğru ve sorumlu müdahalelerde bulunmasına katkı sağlamak üzere tasarlandı.

AKSU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, GÖREV SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK DİRENİŞ VE FİİLÎ SALDIRI DURUMLARINDA SAVUNMA AMAÇLI TEÇHİZATIN BİLİNÇLİ KULLANILMASI AMACIYLA BİBER GAZI EĞİTİMİ VERİLDİ.