ilk yarıda öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, evinde Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Mücadelenin tek golü, 9. dakikada Adama Traore'nin etkili bindirmesi ve soğukkanlı bitirişiyle geldi.

maçtan dakikalar (ilk yarı):

9. dakika: Oğulcan Ülgün orta sahadan taşıdığı topu ceza sahasına koşan Adama Traore'ye aktardı. Traore, kaleciyi çalımlayıp topu boş ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni öne geçirdi.

13. dakika: Sorescu'nun sağ kanattan açtığı ortaya Halil Dervişoğlu kafayı vurdu, ancak top auta çıktı ve Gaziantep FK dengeyi kurmak için ilk ciddi fırsatını yakaladı.

35. dakika: Halil Dervişoğlu'nun sağ tarafa gönderdiği pasta Victor Gidado dar açıdan şut çekti; kaleci İrfan Can Eğribayat kritik bir müdahaleyle topu kornere çelmeyi başardı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Gençlerbirliği ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Franco Tongya, Arda Çelik, Chick Niasse, Yiğit Hamza Aydar, Ousmane Diabate, Rafael Luis, Adama Traore, Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia, Pedro Mendes. Yedekler arasında Emir Arslan, Victor Orakpo, Pedro Pereira, Erk Arda Aslan, Sekou Koita, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Bilal Sarı, Fıratcan Üzüm bulunuyor. Teknik direktör: Bernd Storck.

Gaziantep FK ilk 11'i: Kacper Tobiasz, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Kacper Kozlowski, Victor Gidado, Alexandru Maxim, Drissa Camara, Halil Dervişoğlu. Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Juninho Bacuna, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Sontje Hansen, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici. Teknik sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu.

Gol: Adama Traore (dk. 9) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Arda Çelik (Gençlerbirliği)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BAŞKENT EKİBİNİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.