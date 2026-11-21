Didim'de ata tohumlarından yetiştirilen kışlık fideler vatandaşlara verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, belediyeye ait fidanlıklarda Ata Tohumları kullanılarak yetiştirilen kışlık fideler Didim ilçesinde halka ücretsiz dağıtıldı. Etkinlik kapsamında çiftçilere ve ev bahçesi sahiplerine marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri teslim edildi.

Program, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan ve Ata Tohumlarının korunması, üretiminin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yürütülen çalışmaların bir parçası olarak devam ediyor. Belediye yetkilileri, projenin sürdürülebilir tarım hedefleri ile uyumlu olduğunu vurguladı.

üretim ve dağıtım süreci:

Fidanlık tesislerinde seçilen ata tohumlarından üretilen fideler, ilçe merkezleri ve köylerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtımın amaçlarından biri, yerel tohum çeşitlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve küçük ölçekli üreticilere destek vererek hane ekonomisine katkıda bulunmak olarak açıklandı.

vatandaşın katkısı ve geri dönüşler:

Fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim yaparak hem taze ve doğal ürünlere ulaşmayı hem de ata tohumlarının korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Dağıtımdan faydalananlar, proje için Başkan Özlem Çerçioğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini bildirdi. Belediye, benzer dağıtımların ilçelerde düzenli olarak süreceğini belirtti.

Bu uygulama, yerel gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından atılan somut adımlardan biri olarak görülüyor. Belediyenin fidanlık çalışmaları ve dağıtım programı, ata tohumlarının yaşatılması ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik devam edecek faaliyetler arasında yer alıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN YETİŞTİRİLEN MARUL, LAHANA, KARNABAHAR VE BROKOLİ FİDELERİ DİDİM’DE ÜCRETSİZ OLARAK VATANDAŞLARA DAĞITILDI.