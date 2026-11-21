Gaziantep'te zabıta çevre denetimi sonuç verdi:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri rutin çevre denetimleri sırasında gelişigüzel atık dökerek çevre kirliliğine yol açan 3 ayrı araç tespit etti.

Denetim sırasında tespit edilen durumlar:

Kontrollerde, kent genelinde atıkların izinsiz bırakıldığı alanlar belirlendi ve üç farklı bölgede atık dökümü yapan araçlar saptandı. Ekipler, tespit edilen araçlara müdahale ederek atık dökmelerini engelledi.

Uygulanan tedbirler ve işlem:

Müdahale sonrası sorumlular hakkında yasal işlem uygulandı ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE GELİŞİGÜZEL ATIK DÖKEREK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUĞU TESPİT EDİLEN 3 AYRI ARACA ZABITA EKİPLERİN YASAL İŞLEM UYGULANDI.