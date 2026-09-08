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Afyonkarahisar'da yol devriyesi 35 aranan kişiyi ortaya çıkardı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın yol kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı; bunlardan 15'i tutuklanıp cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da yol devriyesi 35 aranan kişiyi ortaya çıkardı

Afyonkarahisar'da yol devriyesi 35 aranan kişiyi ortaya çıkardı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimleri sonucunda çeşitli suçlardan aranan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

operasyonun seyri:

Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler yol ve çevresinde yaptıkları kontrollerle toplam 35 aranan kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların kimlik tespit ve ilk sorgulamaları jandarma birimlerince yapıldı.

adli süreç ve gözaltı:

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslardan adliyeye sevk edilen 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yakalananlar hakkında ise adli süreç doğrultusunda işlem yapılmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

AFYONKARAHİSAR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 35 KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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