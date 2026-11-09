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Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından başından vurulan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İhsaniye'de 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda başından vurulan iki çocuk annesi Serpil P., entübe halde yoğun bakımda dört gündür yaşam mücadelesi veriyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından başından vurulan kadın yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından kaçışa geçen zanlı Arif Sefa Ö., güzergahında araç değiştirmek isterken yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Zanlı, 03 AIU 814 plakalı beyaz otomobili durdurarak gasp girişiminde bulundu; aracı vermek istemeyen iki çocuk annesi Serpil P.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hızla hastaneye kaldırılan Serpil P., başından yaralı olarak yoğun bakım ünitesine alındı. Yetkililer, kadının entübe edildiğini ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

yoğun bakımda bekleyiş:

Ailenin ve yakın çevrenin büyük bir endişe içinde beklediği bildirildi. Aile, dört gündür yoğun bakım önünde umutlu bir haber bekliyor; sağlık ekipleri ve doktorların yapacağı açıklamalar, bekleyişin odağında yer alıyor.

Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Serpil P.'nin bugün uyandırılması planlanıyor. Uyanma süreci olumlu seyrederse tedavinin normal serviste devam edeceği belirtildi; aksi durumda hastanın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olay bölgesinde yaşanan saldırılar ve ardından gelen gasp girişimi, yerel halkta derin bir şok ve üzüntü yarattı. Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, yaralanan kadının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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