Adadan kara yoluna hızlı nakil: Bozcaada'da göğüs ağrısı şikayetiyle hasta tahliye edildi

Bozcaada açıklarında acil deniz tahliyesi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti yaşayan bir hasta için sahil güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi. Olay, 2 gün önce F.N. (67) hakkında 12 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Çanakkaleye tıbbi tahliye talebi bildirilmesiyle başladı.

Tahliye sürecinin işleyişi:

Bildirim üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi, bölgeye sevk edilen bot ve sağlık personeliyle operasyonu başlattı. Göğüs ağrısı çeken hasta, sağlık personeli eşliğinde sahil güvenlik botuna alınarak denizde gerekli ilk müdahalesi yapıldı ve güvenli nakil için hazırlık tamamlandı.

İskele teslimi ve hastane nakli:

Sahil Güvenlik botuyla Geyikli Feribot iskelesine getirilen hasta, iskelede hazır bekleyen ambulansa sağ ve bilinci açık şekilde teslim edildi. Ardından karayolu ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tahliye, deniz ve kara ekipleri arasındaki koordinasyon sayesinde hızlı ve güvenli biçimde tamamlandı. Olay, bölgedeki acil müdahale kapasitesinin ve sağlık personelinin deniz ortamında yürüttüğü çalışmaların önemini bir kez daha gösterdi.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE GÖĞÜS AĞRISI ÇEKEN 67 YAŞINDAKİ HASTANIN TIBBİ TAHLİYESİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.