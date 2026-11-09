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Gençlerin emeği taçlandı: Gevaş'ta umre ödüllü bilgi yarışması sahiplerini buldu

Gevaş'ta düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere para ödülü ve Diyanet yayınlarından oluşan kitap setleri verildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerin emeği taçlandı: Gevaş'ta umre ödüllü bilgi yarışması sahiplerini buldu

Tören ve katılımcılar:

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gevaş Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu.

Programa Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, ilçe müftülüğüne bağlı manevi danışmanlar Necip Ergenç ve Hüsamettin Sadak ile dereceye giren öğrenciler katıldı. Tören, ilçedeki gençlerin dini bilgi ve ahlaki gelişimini desteklemeye dönük yerel bir etkinlik olarak öne çıktı.

Gençlere verilen hediyeler:

Yarışmada ilçe genelinde başarı gösteren her öğrenciye para ödülü takdim edildi. Ayrıca gençlerin okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları'ndan seçkin kitap setleri hediye edildi; bu uygulama, öğrencilerin sahih kaynaklarla buluşmasını hedefliyor.

Müftünün mesajı ve kapanış:

Törende konuşan Mehmet Faruk Geylani, gençlerin manevi ve ahlaki gelişiminin toplumun geleceği açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Başkanlığımızın gençlerimize yönelik tertip ettiği bu tür yarışmalar, evlatlarımızın hem temel dini bilgilerini pekiştirmelerine hem de sahih kaynaklarla buluşmalarına vesile olmaktadır. Yarışmaya katılarak büyük bir gayret ve azim ortaya koyan, ilçemizde dereceye girerek bizleri gururlandıran her bir öğrencimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen kıymetli ailelerimize, öğretmenlerimize ve gençlerimize rehberlik eden manevi danışmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah gençlerimiz, edindikleri bu güzel ahlak ve bilgi birikimiyle hem kendilerine hem de milletimize faydalı birer fert olarak yollarına devam edeceklerdir"

Program, Mehmet Faruk Geylani ile manevi danışmanlar Necip Ergenç ve Hüsamettin Sadak'ın öğrencilere hediyelerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN UMRE ÖDÜLLÜ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI’NDA VAN’IN...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN UMRE ÖDÜLLÜ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI’NDA VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN TÖRENLE ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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