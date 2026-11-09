Ceylanpınar'da 26 yıl süren arama son buldu: kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan tutuklandı

operasyon ve gözaltı:
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir kişiyi tespit etti.
Hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
yargı süreci ve tutuklama:
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece alınan karar doğrultusunda şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA'DA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!