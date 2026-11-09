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Ceylanpınar'da 26 yıl süren arama son buldu: kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan tutuklandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ceylanpınar'da 26 yıl süren arama son buldu: kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan tutuklandı

operasyon ve gözaltı:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir kişiyi tespit etti.

Hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

yargı süreci ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece alınan karar doğrultusunda şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA&#039;DA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 26 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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