Siber suç operasyonlarında 521 şüpheli yakalandı, 367 tutuklandı

operasyonların kapsamı ve sonuçları:

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon dalgası gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre son 5 günde ve 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 521 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 367'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin devam ettiği belirtildi. Bakanlık, operasyonların koordinasyonunda ilgili birimlerin iş birliğine vurgu yaptı.

suç türleri ve kullanıldığı yöntemler:

Operasyonlarda hedeflenen suçlar arasında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bilişim sistemine girme ve nitelikli hırsızlık yer aldı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Bakanlık açıklamasında, dolandırıcılıkta genellikle "satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli" gibi temaların kullanıldığı; ayrıca müstehcen çocuk görüntüsü barındıran içerikler, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri ile reklamlarının tespit edildiği kaydedildi. Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları bildirildi.

takip ve koordinasyon süreci:

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmaların sonucunda operasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi. Bakanlık, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve koordineli çalışmasının altını çizdi.

Bakanlık mesajında, suçlarla mücadelede devlet kurumlarının eşgüdümünün ve emniyet güçlerinin çabalarının vurgulandığı; operasyonların ülke genelinde tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi. Ayrıca görev alan tüm birimler ve personele teşekkür edildi.

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