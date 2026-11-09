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Germencik'te şüpheli evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu

Germencik'te jandarma Ömerbeyli Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 30 gram uyuşturucu, 7 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Germencik'te şüpheli evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu

germencik'te jandarma operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmaları sonucu Ömerbeyli Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Adli arama sonucunda çok sayıda yasadışı madde ve mühimmat ele geçirildi.

operasyon ayrıntıları:

Aramada 30 gram uyuşturucu madde, 7 adet sentetik hap ve 3 adet bong aparatı bulundu. Ayrıca, 2 tabanca, 31 adet tabanca mühimmatı, 4 adet kuru sıkı mühimmat ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen deliller, savcılık ve jandarma ekiplerince kayıt altına alındı.

yasal süreç ve tutuklama:

Evde bulunan S.A. (47) gözaltına alındı; jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, ilgili birimlerce devam ediyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR EVE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA UYUŞTURUCU...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR EVE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE, SENTETİK HAP, 2 TABANCA VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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