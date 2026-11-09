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Kadirli'de bagajı minyatür müzeye çevirdiler: 350 bin lira maliyet aracın değerini aştı

Osmaniye Kadirli'de Yusuf Demir ve ekibi, iki ayda 350 bin TL harcayarak otomobil bagajını Türkiye ve Atatürk temalı minyatür müzeye dönüştürdü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:40

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadirli'de bagajı minyatür müzeye çevirdiler: 350 bin lira maliyet aracın değerini aştı

Projenin detayları:

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil elektroniği ve aksesuar işiyle uğraşan Yusuf Demir, 4 arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 ay süren bir çalışmayla otomobilinin bagajını Türkiye ve Atatürk temalı minyatür müzeye dönüştürdü. Projede 350 bin TL civarında bir maliyet ortaya çıktı; bu tutarın aracın değerini aştığı belirtiliyor.

Bagaj düzenlemesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, Osmanlı tuğrası, Mevlana, Nasreddin Hoca ve Türkiye’nin farklı bölgelerine ait tarihi ile kültürel simgeler yer alıyor. Üç boyutlu yazıcılarla üretilen figürlerin tek tek boyanıp özel aydınlatma ve hareketli mekanizmalarla donatıldığı, ayrıca bagaja yerleştirilen ekran ve elektrik tesisatıyla sunumun tamamlandığı aktarıldı.

Ekip, üretim süreci ve maliyet:

Demir, projenin tamamının ekibin kendi emekleriyle hazırlandığını vurguladı. Üretim aşamasında üç boyutlu yazıcı, el işçiliğiyle yapılan boyama, aydınlatma düzenlemeleri ve elektrik tesisatı kurulumunun yapıldığı belirtildi. Demir, projenin maliyetinin ‘‘otomobilin değerini aştığını’’ söyleyerek, ortaya çıkan tablonun yaklaşık 350 bin TL olduğunu ifade etti.

Çalışmanın büyük kısmı ekip tarafından gerçekleştirildiği için maliyetin daha yükseğe çıkabileceğine dikkat çekildi. Demir, projeyi 10 Kasım’a yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ve çalışmayı şehitler ile Atatürk anısına sunduklarını belirtti.

Amaç, hedef kitle ve tepkiler:

Projenin 3D tasarım ve programlama kısmında yer alan Uğur Köstü, minyatür figürlerin Türkiye’nin tarihi ve turistik değerlerini yansıttığını söyledi. Köstü, bu tarz bir çalışmanın Türkiye’de ilk örneklerinden olduğunu düşündüklerini ve gençlere ile halka örnek olmasını hedeflediklerini belirtti.

Yerel halk ve ziyaretçiler çalışmayı şaşkınlık ve hayranlıkla karşıladı. Proje, gençlerin bagajlarında çoğunlukla ses sistemi kurma eğilimi olduğunu göz önüne alarak farklı bir yaklaşımla kültürel içerik sunmayı amaçladığını gösteriyor. Ekip, bulabildikleri kadar yöresel figür toplayıp, baskı, tasarım ve boyama aşamalarını kendileri üstlendi.

Sonuç olarak Kadirli'deki bu uygulama, küçük bir alanda yoğun bir anlatı kurarak araç bagajını ziyaret edilebilen bir sergiye dönüştürdü; proje hem maliyeti hem de özgün kurgusuyla dikkat çekiyor.

OTOMOBİLİN BAGAJI MÜZEYE DÖNÜŞTÜ

OTOMOBİLİN BAGAJI MÜZEYE DÖNÜŞTÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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