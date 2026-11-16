Afyonkarahisar'dan kutsal yolculuğa uğurlama: umreciler dualarla yola çıktı

afyonkarahisar'da uğurlama töreni:

Afyonkarahisar'da, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gitmek üzere kaydını yaptıran umreciler için bir uğurlama programı düzenlendi. Tören, Afyonkarahisar İl Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleşti ve katılımcılar yakınları ile din görevlilerini bir araya getirdi.

törenin akışı ve dualar:

Programa Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, din görevlileri ve umrecilerin yakınları katıldı. Yapılan ortak duada yolculuğun güvenli geçmesi ve ibadetlerin kabul olması dilendi. Ardından katılımcılar topluca tekbir, tehlil ve salavat getirerek kutsal yolculuğa uğurlandılar.

toplumsal ve manevi boyut:

Uğurlama töreni, ailelerin duaları ve din görevlilerinin yönlendirmesiyle hem bireysel bir ibadet hazırlığı hem de toplumsal bir dayanışma gösterisi olarak öne çıktı. Programa katılanlar, umrecilerin yolculuklarının hayırlı geçmesi ve ibadetlerinin kabul olması için temennilerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR'DA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK ÜZERE KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK VATANDAŞLAR DUALARLA UĞURLANDI.