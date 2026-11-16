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Ara tatilde çocuklar için ekransız günler planlayın

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, ara tatilde ekran süresinin yaşa göre sınırlandırılması, haftada en az 1–2 ekransız gün ve doğada aktiviteler öneriyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ara tatilde çocuklar için ekransız günler planlayın

Ara tatilde ekran sınırı ailelerin önceliği olmalı

Liv Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, ara tatilin çocuklar için fırsat ve risk barındırdığını vurguluyor. Öziç, tatil dönemlerinde ekrana ayrılan sürenin belirgin biçimde arttığını, bunun hem zihinsel hem de sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini söylüyor. Bu nedenle ailelerin ara tatildeki hedefinin ekran kullanımını minimuma indirmek olması gerektiğini belirtiyor.

Ekransız günler ve yaşa göre sınır:

Öziç, ekran sürelerinin yaşa uygun olarak planlanmasının önemine dikkat çekiyor. Buna göre 0-2 yaş aralığında ekran kullanımı uygun görülmüyor. 2-5 yaş için maksimum bir saat, 5-10 yaş için maksimum iki saat, 10 yaş üzeri çocuklar için ise maksimum üç saatlik süreleri öneriyor. Bu sürelerin uygulanırken aralara molalar konulması gerektiğini, tatil haftasının en az bir veya iki gününün ekransız gün olarak ilan edilmesinin yararlı olacağını ifade ediyor.

Uzman, eğer ailelerin mecburen ekran kullanımına izin vermesi gerekiyorsa televizyon, bilgisayar ve internet sürelerinin sıkı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ekliyor. Amaç, çocuğun sosyal ilişkilerinin, uyku düzeninin ve zihinsel süreçlerinin korunması olmalı.

Alternatif etkinliklerle zamanı verimli kullanın:

Öziç, ara tatilin çocukların enerji atabileceği, yeni ilgi alanları keşfedebileceği bir dönem olarak değerlendirilmesini öneriyor. Doğa yürüyüşleri, piknikler ve keşif gezileriyle çocuğun doğaya karşı merakının artırılabileceğini belirtiyor. Ayrıca müze ve sanat galerisi ziyaretlerinin, sanatsal faaliyetlerin yoğun olduğu tatiller için ideal olduğunu vurguluyor.

Fiziksel aktivite ihtiyacı olan çocuklar için yüzme, bisiklet, tenis gibi sporların planlanması gerektiğini söyleyen Öziç, bu tür etkinliklerin hem fiziksel sağlığı desteklediğini hem de ekran bağımlılığı riskini azalttığını belirtiyor. Aile içi etkinlikler de öneriler arasında; birlikte yemek yapmak ve yeni tarifler denemek hem eğlenceli vakit geçirterek hem de çocukların pratik becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Özetle, uzmanın önerileri çerçevesinde ara tatilde ailelere düşen görevler şu biçimde özetlenebilir: ekran sürelerini yaşa göre sınırlandırmak, haftada birkaç gün ekransız zamanlar oluşturmak ve çocukları doğa, sanat ve spor gibi alternatif etkinliklere yönlendirmek. Bu yaklaşımın hem çocukların gelişimine katkı sağlayacağı hem de aile içi ilişkileri güçlendireceği vurgulanıyor.

Öziç, son olarak ebeveynlere sabırlı ve tutarlı olmalarını, ekranı sıkılmayı gidermek için birincil araç haline getirmemelerini tavsiye ediyor. Bu sayede ara tatilin çocuklar için sadece dinlenme değil, kalıcı beceriler ve hoş anılar kazandıran bir dönem haline gelebileceğini belirtiyor.

LİV SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ&#039;NDEN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ENİSE ÖZİÇ

LİV SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ'NDEN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ENİSE ÖZİÇ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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