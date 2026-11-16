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Altay'da galibiyet hasreti altıya çıktı, devreye umutla giriyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Altay, Bursa Yıldırım maçında 6 maçtır kazanamıyor. 10 puanla 14. sıraya gerileyen takım devreye kadar toparlanmak istiyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Altay'da galibiyet hasreti altıya çıktı, devreye umutla giriyor

altay'ın ligdeki durumu:

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Altay, 12. hafta deplasmanında Bursa Yıldırım ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

galibiyet hasreti ve puan tablosu:

Bu sonuçla İzmir ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı; söz konusu süreçte 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar haftayı 10 puanla tamamlayarak ligde 11. sıradan 14. basamağa geriledi ve küme düşme hattıyla puan farkı 1 olarak kaydedildi.

tuna üzümcü'nün değerlendirmesi:

Teknik direktör Tuna Üzümcü, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın mücadele anlayışından memnun olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kalecimizin yere dahi yatmadığı pozisyon vermediğimiz maçı yüksek gelen topa bir kafa golüyle kaybettiğimiz için üzgün, eski savaşan kimliğimize döndüğümüz için umutluyuz."

Üzümcü, son beş maçın ligin yüksek bütçeli ve ilk 5 sırasındaki rakiplerle oynandığını hatırlatarak, "Önümüzde kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarımız var. Devreye kadar ihtiyacımız olan puan ve puanları almak için oyuncularımız ve ekibim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik adam ayrıca sahada verilen mücadeleyi gören ve takımı yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftara teşekkür ederek kalan maçlarda hep beraber savaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

ALTAY, GALİBİYETE HASRET KALDI

ALTAY, GALİBİYETE HASRET KALDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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