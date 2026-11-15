Afyonkarahisarlı öğrenciler Osman Aşkın Bak ile Komşum projesini COP31'te tanıttı

Afyonkarahisar öğrencileri uluslararası zeminde yer aldı:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 programı çerçevesinde düzenlenen Komşum 2.0 Paneli'ne katıldı. Panel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Komşum Projesi'nin uluslararası düzeyde tanıtımına odaklandı.

Komşum projesinin hedefleri ve tanıtımı:

Panelde, projenin amaçları, uygulama yöntemleri ve uluslararası iş birlikleri ele alındı. Katılımcılar arasında farklı ülkelerden gelen temsilciler de bulunurken, proje kapsamında yürütülen çalışmaların paylaşılarak deneyim alışverişi yapılması hedeflendi.

Öğrencilerle buluşma ve katılım fırsatı:

Programa katılan Afyonkarahisarlı öğrenciler, panel sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Bu buluşma, öğrencilerin projenin tanıtım çalışmalarında aktif rol almaları ve uluslararası platformlarda temsil edilme fırsatı yakalamaları açısından önem taşıdı.

Etkinlik, hem gençlerin deneyim kazanmasına hem de Komşum Projesi'nin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sağladı. Afyonkarahisar'dan katılan öğrencilerin panelde yer alması, projenin saha ayağındaki uygulamaların paylaşılmasına imkan verdi.

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLER, ANTALYA’DA COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENEN "KOMŞUM 2.0 PANELİ"NE KATILARAK GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK İLE BİR ARAYA GELDİ.