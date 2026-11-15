OYAK'ın 65. yılı Ankara'da birlik ve tempoyla kutlandı

oyak’ın 65. yıl koşusu ankara’da gerçekleştirdi

OYAK’ın kuruluşunun 65’inci yılı anısına düzenlenen koşu serisinin ikinci etabı Ankara’da yapıldı. Etkinlik, üyeler, çalışanlar ve vatandaşlardan oluşan binlerce sporseveri bir araya getirdi. Start, saat 09.00'da Anıt Park'tan verildi; katılımcılar Anıtkabir çevresindeki 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda ter döktü.

etkinlik organizasyonu ve katılım:

Organizasyona yaklaşık 1.500 sporsever katıldı. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş da 5 kilometrelik parkurda yer alarak üyelerle birlikte koştu. Yarışın sonunda parkurları dereceyle tamamlayan sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

yarışın öne çıkanları ve dereceler:

10 kilometre genel klasman erkeklerde birinciliği Ali Kaya, ikinciliği Hüseyin Can ve üçüncülüğü Mehmet Kalyoncu elde etti. 10 kilometre kadınlarda ise sırasıyla Bahar Yıldırım, Urkuş Işık ve Dilek Koçak dereceye girdi.

5 kilometre genel klasman erkeklerde ilk üç Görkem Ali Kara, Ömer Yıldırım ve Atilla Akkuş olarak sıralandı. 5 kilometrede kadınlarda ise Damla Tavşan birinci, Ayça Akbıyık ikinci ve Gamze Bezan üçüncü oldu.

genel müdürün değerlendirmesi:

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "65. yılımızı üyelerimizle, halkımızla beraber kutlayalım istedik. Muhtelif etkinlikler organize ettik. Bu etkinliklerin en önemlileri de yaptığımız bu şartlarımız. Birincisini İstanbul’da yaptık. İkincisini şimdi burada, OYAK’ın ruhuna uygun bir şekilde Anıtkabir’in çevresinde koşarak yaptık. Ben tüm üyelerimize, tüm halkımıza nice sağlıklı, bereketli yıllar diliyorum. OYAK’a da nice 65. yıllar temenni ediyorum."

Yalçıntaş, kontenjanın kısa sürede dolduğunu da vurgulayarak, "Katılımı ilk başta sınırlamıştık. Havadan çok emin değildik, bin 200’le sınırladık. İstanbul katılımı 2 bindi. Fakat yarışın başlamasına yaklaşık 10 gün kala kontenjan doldu. Çok talep gördük. Önceden yapılan birçok hazırlık olduğundan dolayı bu sayıyı arttıramadık. İnşallah önümüzdeki sene hem İstanbul’da hem Ankara’da çok daha yüksek katılımlı yaparız" dedi.

Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaya önem verdiğini belirten Yalçıntaş, "Ben spor yapmayı seven bir insanım. Özellikle yapabildiğim kadar açık havada spor yapmaya çalışıyorum. Tabii iş yoğunluğunda o kadar kolay olmuyor. Ama her ne olursa olsun ben istedim ki bu yarışı üyelerimizle beraber koşayım. Dün bir ultra maraton koştum, bugün de bunu koştum. Çok keyifliydi. Ben üyelerimizle, halkımızla beraber olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

katılımcı görüşleri:

Koşuya oğluyla birlikte katılan Murat Kaya, "10 kilometre koştum. Bu ilk deneyimim değil daha önce de maratonlar koştum ama bugün ilk deneyimim oğlumla beraber koşuyor olmam oldu. Oğlumu da spora yönlendirmenin gururuyla beraber birlikte koştuk. OYAK bu koşuyu gelenekselleştirmesi lazım. Her yıl ve tüm illere de yayabilir" diyerek etkinliğin aile boyutuna dikkat çekti.

Babasının yanında koşan Ahmet Kaya organizasyonu beğendiğini belirtirken, Kadir Arslan ise 5 kilometre koştuğunu ve etkinliğin her yıl düzenlenmesi gerektiğini söyledi: "Çok güzel bir koşuydu, güzel bir organizasyon oldu. Koşunun her yıl düzenlenmesini isterim. Bence her yıl tekrarlanması lazım. Bu yıl benim dördüncü yarışmam, İstanbul Maratonu’na da katılmıştım. İnşallah bir sonraki yarışmalara da katılacağım. Her yaştan insanların yarışması, mutluluk verici."

Etkinlik, OYAK’ın 65. yılı kapsamında düzenlenen faaliyetlerden biri olarak Ankaralılara spor ve sosyalleşme imkanı sundu; organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş katılımla tekrarlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TAMAMLAYICI MESLEKİ EMEKLİLİK FONU OYAK’IN KURULUŞUNUN 65’İNCİ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ KOŞU ETKİNLİKLERİNİN İKİNCİSİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.