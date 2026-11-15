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Başkana armağan galibiyet ile Isparta 32 kadınlar sezona başladı

Isparta 32 Kadın Basketbol, sezon açılışında Adana BŞB'yi 79-63 yendi; Başkan Şükrü Başdeğirmen tribündeydi ve galibiyet başkana armağan edildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başkana armağan galibiyet ile Isparta 32 kadınlar sezona başladı

Isparta 32'nin ilk maçı ve tribün desteği:

Isparta 32 Kadın Basketbol Spor Kulübü, kısa süre önce kurulan takım olmanın heyecanıyla 2026-2027 sezonuna başladı. Kulüp, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'ndeki ilk maçını Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda oynarken, tribünde Başkan Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de yer aldı. Belediye başkanının maça gelişi, takım ve kent halkı için sembolik bir destek anlamı taşıdı.

maçın sonucu ve oyun akışı:

Isparta 32, konuk ettiği Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 79-63 skoruyla mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşma boyunca Isparta ekibinin savunma direnci ve hücumda tempo kontrolü öne çıktı; oyuncular maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Salon atmosferi ve tribün desteği, takımın moralini yükseltti.

galibiyetin anlamı ve başkana armağan:

Takımın bu galibiyeti, geçen hafta eşiyle birlikte trafik kazası geçirdiği bildirilen Başkan Başdeğirmen'e adandı. Isparta 32 oyuncuları, maç sonu sevinçlerini başkana armağan ederek dayanışma mesajı verdi. Yönetim ve spor camiası için bu jest, yerel sporun toplumsal bağlarını güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi.

Sezonun daha başında alınan bu galibiyet, kulübün saha içi özgüveni ve yerel desteğin canlı kaldığını gösteriyor. Isparta 32'nin ilerleyen haftalarda sergileyeceği performans, hem ligdeki konumunu hem de kentteki spor kültürüne katkısını belirleyecek.

ISPARTA 32 KADIN BASKETBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN İLK MAÇINDA ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR...

ISPARTA 32 KADIN BASKETBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN İLK MAÇINDA ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ'NÜ KONUK EDERKEN, BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN(ÖN SIRADA SOLDAN ÜÇÜNCÜ) VE EŞİ ŞADİYE BAŞDEĞİRMEN DE İLK MAÇIN HEYECANINA ORTAK OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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