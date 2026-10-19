Muhtarlığın görünür yüzü: Köyceğiz'de anlamlı anlar

Köyceğiz'de muhtarlar günü kutlaması

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Köyceğiz Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstü önüne çelenk bırakılmasıyla başladı.

Törenin akışı:

Çelengin büste bırakılmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı; muhtarların devlet ile vatandaş arasında üstlendiği köprü rolüne dikkat çekti ve tüm muhtarların gününü kutladı.

Katılımcılar ve kapanış:

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Program, gün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

KÖYCEĞİZ’DE MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI