Dolar 49,5455 +0,07%
Euro 55,5743 -0,14%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.628,31 -0,48%
EUR/USD 1,1215 -0,26%
Brent Petrol 109,30 -0,51%
--°

Kastamonu’da gençlere ve çocuklara yönelik iki hibe projesi

İçişleri Bakanlığı desteğiyle Kastamonu'da iki proje hibe aldı: gençlere bağımlılık ve zorbalıkla mücadele eğitimleri, çocuklara doğa ve afet farkındalığı etkinlikleri.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:26

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 18:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kastamonu’da gençlere ve çocuklara yönelik iki hibe projesi

Valilikte imza töreni:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan iki proje için Kastamonu Valiliğinde imza töreni düzenlendi. Tören sonrasında projelerin uygulanmasına yönelik sözleşmeler imzalandı ve yetkililer projelerin gençler ile çocuklar üzerindeki sosyal etki hedeflerine dikkat çekti.

Gençlere yönelik proje:

Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği tarafından hazırlanan 'Genç Fikirler Güçlü Yarınlar' projesi için 400 bin TL hibe desteği talep edildi ve proje destek kapsamında yer aldı. Projede Kastamonu Belediyesi, Bartın'dan Sosyal Gençlik Derneği ve Düzce'den Sosyal Gençlik ve Sürdürülebilir Etki Derneği paydaş olarak görev alacak.

Projenin odağında, dezavantajlı gençlerin bağımlılık ve akran zorbalığıyla mücadele kapasitelerinin geliştirilmesi, proje döngüsü yönetimi, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi ve beceri kazandırılması bulunuyor. Hedefler arasında en az 25 dezavantajlı gencin eğitimlerle güçlendirilmesi, gençlere yönelik hibe programlarına erişimin artırılması ve eğitim-kültür-sport-saglik alanlarında sosyal etki odaklı proje fikirleri üretilmesi yer alıyor.

Projede ayrıca gençlerin iletişim, liderlik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kültürel etkileşim yoluyla farklı bakış açıları kazanmaları ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle bölgesel sosyal gelişime katkı sağlanması amaçlanıyor.

Çocuklara doğa temelli eğitim:

Diğer destek alan proje, Doğayolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan 'Doğa Dostu Çocuklar: İklim ve Çevre Farkındalık Projesi' oldu. Projede Kastamonu AFAD, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş olarak yer alacak. Proje yaklaşık 100 kişilik bir grupla uygulanacak.

Planlanan çalışmalarda 30 anaokulu öğrencisi ve ebeveynleri ile 30 ilkokul 2. sınıf öğrencisi ve öğretmeni katılımıyla doğa temelli etkinlikler düzenlenecek. Amaçlar arasında iklim değişikliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi, orman yangınlarının önlenmesi, afet farkındalığı ve çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bulunuyor.

Proje ayrıca çocukları ve ailelerini dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak doğa etkinliklerine yönlendirmeyi, akran zorbalığına karşı farkındalık yaratmayı ve çocuklara doğada güvenli yaşam ile temel doğa becerileri kazandırmayı hedefliyor. Bu çalışmanın toplum ve aile düzeyinde farkındalık artırıcı etkisi olması bekleniyor.

Vali Meftun Dallı törende, Genç Fikirler Güçlü Yarınlar projesinin 400 bin TL, Doğa Dostu Çocuklar projesinin ise 500 bin TL hibe almaya hak kazandığını belirterek projelerin gençlere ve şehre hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından hibe verilecek projelerin sözleşmeleri imzalandı ve uygulama takvimi ile faaliyet planları paydaşlarla paylaşılmak üzere hazırlandı.

SÖZLEŞMELER VALİ MEFTUN DALLI VE PAYDAŞLAR TARAFINDAN İMZALANDI.

SÖZLEŞMELER VALİ MEFTUN DALLI VE PAYDAŞLAR TARAFINDAN İMZALANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sağlık ekiplerine Kırıkkale'de elektrikli araç kazalarında güvenli müdahale eğit...
images

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026
images

Muhtarlığın görünür yüzü: Köyceğiz'de anlamlı anlar
images

Karapınar'da muhtarlar günü töreni, yerel hizmet vurgulandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa FK evinde 7 gollü maçta üzgün: Muğlaspor 4-3 kazandı

Efeler'de ocakta başlayan alevler dairenin mutfağında hasar bıraktı

işçiyi odağa alan adil dönüşüm çağrısı: maliyet çalışanlara yüklenmemeli

Muğlaspor deplasmanda 4-3 galip geldi, Manisa'da penaltılar ve kırmızı kart maçın rengini belirledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi