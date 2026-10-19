Dolar 49,5494 +0,08%
Euro 55,6040 -0,08%
Bist 11.439,65 -2,41%
Altın Gram 6.633,93 -0,40%
EUR/USD 1,1217 -0,24%
Brent Petrol 108,14 -1,57%
--°

Aliağa ve Şalpazarı muhtarları dayanışma için bir araya geldi

Aliağa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, çelenk töreni ve Güzelhisar kahvaltısıyla kutlandı; Aliağa ile Trabzon Şalpazarı heyeti birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Aliağa ve Şalpazarı muhtarları dayanışma için bir araya geldi

muhtarlar günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda başladı:

Aliağa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı ve Güzelhisar'daki kahvaltı programıyla sürdü. Etkinliğe, kardeş belediye Trabzon Şalpazarından gelen heyet de katılarak iki ilçe arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösterdi.

Törenlerde konuşan isimler, muhtarların toplum içindeki rolüne dikkat çekti. Program, resmi konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

divrik: muhtarlar halk ile devlet arasında köprüdür

Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Divrik, günün anlam ve önemine değinerek muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki en yakın temas noktası olduğunu vurguladı. Divrik, muhtarların vatandaşlara hizmet etmek, sorunlara çözüm üretmek ve kendilerine duyulan güveni korumak için çalıştığını belirtti.

Divrik ayrıca Aliağa ile Şalpazarı muhtarlarının aynı programda buluşmasının hem sosyal hem de kurumsal açıdan önemli olduğunu ifade etti; bu tür buluşmaların mevcut bağları kuvvetlendirdiğini söyledi.

yerel yöneticilerden birlik ve teşekkür mesajları

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuk heyeti selamlayarak Muhtarlar Günü'nü kutladı ve bir kentin gelişimi ile huzurunun halk, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Başkan Acar, muhtarlara aralarındaki köprü işlevi ve verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da Aliağa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve misafirperverlik için teşekkür ederek iki ilçenin yeniden bir araya gelmesi temennisinde bulundu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki birlikteliği sağlamadaki rollerine dikkat çekti ve muhtarlar arasındaki dayanışma ile kamu kurumları arasındaki uyumun vatandaşlara olumlu yansıdığını söyledi. Kaymakam Güney, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcılar arasındaki sohbetler, hediye değişimi ve toplu fotoğrafla sona erdi; program, yerel yönetimler arasındaki kardeşlik ve iş birliği vurgusunu güçlendirdi.

ALİAĞA’DA MUHTARLAR GÜNÜ, BİRLİK VE BERABERLİKLE KUTLANDI

ALİAĞA’DA MUHTARLAR GÜNÜ, BİRLİK VE BERABERLİKLE KUTLANDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağ ekipmanının kopması denizde kazaya yol açtı: bir balıkçı yaşamını yitirdi
images

Muhtarlar günü: Büyükkılıç'tan dayanışma çağrısı
images

DHMİ'de yeni atama: Ertuğrul Karatay genel müdür yardımcısı
images

Şişli'de konserin gölgesinde yaşanan kayıp toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Saltukova'da altyapı ısrarı: her yağmurda aynı tablo, yeni kanal talebi büyüyor

Siyasi diyalog öne çıktı: DEM Parti heyeti YENİ Parti genel merkezinde

Bayrampaşa'da stada zorla girme girişimi: 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Ağ ekipmanının kopması denizde kazaya yol açtı: bir balıkçı yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi