Aliağa ve Şalpazarı muhtarları dayanışma için bir araya geldi

muhtarlar günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda başladı:

Aliağa'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı ve Güzelhisar'daki kahvaltı programıyla sürdü. Etkinliğe, kardeş belediye Trabzon Şalpazarından gelen heyet de katılarak iki ilçe arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gösterdi.

Törenlerde konuşan isimler, muhtarların toplum içindeki rolüne dikkat çekti. Program, resmi konuşmaların ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

divrik: muhtarlar halk ile devlet arasında köprüdür

Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı Fatma Divrik, günün anlam ve önemine değinerek muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki en yakın temas noktası olduğunu vurguladı. Divrik, muhtarların vatandaşlara hizmet etmek, sorunlara çözüm üretmek ve kendilerine duyulan güveni korumak için çalıştığını belirtti.

Divrik ayrıca Aliağa ile Şalpazarı muhtarlarının aynı programda buluşmasının hem sosyal hem de kurumsal açıdan önemli olduğunu ifade etti; bu tür buluşmaların mevcut bağları kuvvetlendirdiğini söyledi.

yerel yöneticilerden birlik ve teşekkür mesajları

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuk heyeti selamlayarak Muhtarlar Günü'nü kutladı ve bir kentin gelişimi ile huzurunun halk, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Başkan Acar, muhtarlara aralarındaki köprü işlevi ve verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da Aliağa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve misafirperverlik için teşekkür ederek iki ilçenin yeniden bir araya gelmesi temennisinde bulundu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki birlikteliği sağlamadaki rollerine dikkat çekti ve muhtarlar arasındaki dayanışma ile kamu kurumları arasındaki uyumun vatandaşlara olumlu yansıdığını söyledi. Kaymakam Güney, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcılar arasındaki sohbetler, hediye değişimi ve toplu fotoğrafla sona erdi; program, yerel yönetimler arasındaki kardeşlik ve iş birliği vurgusunu güçlendirdi.

ALİAĞA’DA MUHTARLAR GÜNÜ, BİRLİK VE BERABERLİKLE KUTLANDI