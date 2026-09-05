Ağacın tepesinde Artvin'de yaban keçisinin sıra dışı görüntüsü

Artvin'de sıra dışı anlar:

Artvin'in zorlu coğrafyasında sıkça kayalık ve sarp yamaçlarda gözlemlenen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesinde görüntülendi. Bölgeden gelen kayıtlar, türün olağan dışı çevikliğini ve adaptasyon yeteneğini gözler önüne serdi.

ağacın tepesindeki hareketler:

Görüntülerde keçinin dallar arasında dengeli ve çevik hareketlerle ilerlediği, bir süre dallarda kaldıktan sonra aşağı inip kayalıklara doğru yöneldiği görülüyor. İzleyenler, bu anları yaban keçilerinin 'usta tırmanıcı' niteliğini doğrulayan kareler olarak değerlendirdi.

resmi paylaşım ve dikkat çeken sözler:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı: "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz. Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı".

Kaydedilen bu sıra dışı anlar, yaban hayatının zorlu doğa şartlarındaki yaşam mücadelesini ve türlerin beklenmedik alanları da kullanabildiğini bir kez daha ortaya koydu.

ARTVİN’İN ZORLU COĞRAFYASINDA BAZEN KAYALIKLARIN ÜZERİNDE, BAZEN SARP YAMAÇLARDA GÖRÜLEN YABAN KEÇİSİ, BU KEZ BİR AĞACIN TEPESİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATİ ÇEKTİ.