Aydın'da yonca rekoltesi arttı: üreticinin yüzünü güldüren sezon

yonca hasadında verim artışı:

Aydın'da hayvancılığın temel kaba yem kaynaklarından biri olan yoncada bu sezon verimlilik öne çıktı. Bölgedeki üreticiler, yağışların yerinde ve yeterli olmasının etkisiyle dönüm başına alınan ürün miktarının arttığını belirtiyor. 28 yaşındaki üretici Ali Rıza Coşkun yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü aile işletmesinde bu yıl dönüm başına 400-420 kilo arasına ulaşan verim aldıklarını aktardı.

Coşkun, daha önceki yıllarda ortalama 330-350 kilo civarı verim elde ettiklerini, bu sezonun geçen yıllara göre daha verimli geçtiğini söyledi. Üreticiler genel olarak su stresinin yaşanmaması ve düzenli yağışların hasat süreçlerine olumlu yansıdığını ifade ediyor.

hasat ve kurutma süreci:

Tarlalarda biçilen yoncalar önce tarlada kurumaya bırakılıyor, nem oranı uygun seviyeye indiğinde balyalanıyor. Üreticiler, ürün kalitesini korumak için nem ölçer kullanıyor; yoncada ideal nem oranı olarak %12-%13 belirtiliyor. Coşkun, hasattan sonra ürünün tarlada ortalama üç gün kaldığını ve dördüncü gün balya hazırlığına başlandığını açıkladı.

Hasat sabah erken saatlerde başlıyor; özellikle çiy zamanında toplama yapılıyor ve sabah 06.30 civarında iş başlandığı belirtiliyor. Bu rutin, ürünün nem dengesini sağlamak ve değer kaybını önlemek için uygulanan titiz bir yöntem olarak öne çıkıyor.

biçimler ve sulama düzeni:

Yonca, hava ve sulama koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 7 biçim veriyor; uygun koşullarda bu sayı 8-9'a kadar çıkabiliyor. Coşkun bu sezon itibarıyla beşinci biçimi tamamladıklarını, hava koşullarının devam etmesi durumunda iki kez daha biçim yapmayı öngördüklerini söyledi.

Ayrıca normalde ayda iki sefer sulama yapıldığını, mevcut dönemde yağışların etkisiyle tek sefer sulamanın yeterli hale geldiğini belirtti. Bu, hem su kullanımında etkinlik sağlıyor hem de ürünün gelişimini olumlu etkiliyor.

pazarlama ve üretici memnuniyeti:

Üretilen yoncalar, üreticiler tarafından balyalanıp doğrudan hayvancıların işletmelerine ulaştırılıyor. Coşkun, ürünün kilosunu hayvancıların damına 12 lira'dan indirdiklerini ve balya çeşitleri arasında küçük ve büyük balya seçenekleri sunduklarını söyledi. Ticaret ve balyalama işlemlerini kendilerinin yürüttüğünü ifade eden üretici, hayvancılardan biraz daha inisiyatif beklediklerini ve tüm üreticilere bereketli bir sezon dilediğini ekledi.

Genel tabloya bakıldığında Aydın'da yonca üretiminde bu yıl verim ve kalite artışı dikkat çekiyor. Üreticilerin deneyimi, düzenli sulama ve uygun yağış dengesi, hem kaçınılmaz hasat süreçlerinin hem de pazarlama aşamasının verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

AYDIN’DA HAYVANCILIĞIN ÖNEMLİ YEM KAYNAKLARINDAN YONCADA HASAT SEZONU DEVAM EDERKEN, BU YILKİ YAĞIŞLAR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. ÜRETİCİ ALİ RIZA COŞKUN, DÖNÜM BAŞINA 420 KİLOYA KADAR VERİM ALDIKLARINI BELİRTEREK, YONCA SEZONUNDAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİ.